Львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП: знакомая показала одну из последних его работ

Во Львовской области известный дизайнер и основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП.

Сведения об аварии обнародовала пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что трагедия произошла 23 ноября около 22:10 на дороге "Львов-Шегини" в селе Бартатов Городокского района.

"Как установили правоохранители, водитель автомобиля "Нисан", 34-летний львовянин, на пешеходном переходе совершил наезд на жителя Львова в возрасте 37 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Водителя автомобиля задержали.

Последний пост в Facebook Нестеренко-Ланько обнародовал 23 ноября в 10:13.

Смерть дизайнера стала тяжелым испытанием для его друзей и близких. На своих страницах в Фейсбук они публикуют соболезнования.

Как сообщалось ранее, под Киевом во время съемок фильма разбился Lamborghini. Он врезался в деревья на скорости около 200 км/ч.