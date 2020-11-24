Львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП: знакомая показала одну из последних его работ

Во Львовской области известный дизайнер и основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП.
Сведения об аварии обнародовала пресс-служба Нацполиции области.
Отмечается, что трагедия произошла 23 ноября около 22:10 на дороге "Львов-Шегини" в селе Бартатов Городокского района.
"Как установили правоохранители, водитель автомобиля "Нисан", 34-летний львовянин, на пешеходном переходе совершил наезд на жителя Львова в возрасте 37 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Водителя автомобиля задержали.
Последний пост в Facebook Нестеренко-Ланько обнародовал 23 ноября в 10:13.
Смерть дизайнера стала тяжелым испытанием для его друзей и близких. На своих страницах в Фейсбук они публикуют соболезнования.
Как сообщалось ранее, под Киевом во время съемок фильма разбился Lamborghini. Он врезался в деревья на скорости около 200 км/ч.