Дорога смерти: в сети обсуждают новую трассу, соединившую Киев и Днепр (фото, видео)

В Днепропетровской области продолжается строительство одного из самых главных объектов программы «Велике Будівництво» - трассы национального значения Н-31, соединяющую Киев и Днепр.

В сети появилось фото и видео одной из дорожных развязок, появившихся вскоре поле начала строительства трассы Н-31.

"Хорошо, когда строят дороги, но плохо, когда это делается не до конца правильно. Данный участок это выезд из Ивановки в Днепр. Вместо кольцевой развязки или же с выездом на дополнительную полосу и через карман безопасности пересечение двух полос мы имеем пересечение сразу 4 полос (по две в каждую строну) ограниченную видимость и возможность застрять на пересечении между двумя направлениями и получить удар в бок...", - пишет автор видео Евгений Переверзев.

Другие пользователи также выразили недоумение, из-за нелепо построенной дорожной развязки.

"Как так, неужели нет ума совсем...", "Вообще мерзко на это смотреть", "Извините, я не местная. Мне кажется, что эта фигня двухуровневая должна быть", "Второй уровень ЗЕкономии? Это они умеют!", "Это какой то позор", "В Киеве по пути в Борисполь такая, ниче, живем".