Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
В Украине почти 14 тысяч новых случаев коронавируса: в каких областях ухудшается ситуация
В Украине почти 14 тысяч новых случаев коронавируса: в каких областях ухудшается ситуация
Тина Кароль станет новой героиней «Холостячки»? Решетник заинтриговал фанатов
Тина Кароль станет новой героиней «Холостячки»? Решетник заинтриговал фанатов
Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Боруссия М - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Дорога смерти: в сети обсуждают новую трассу, соединившую Киев и Днепр (фото, видео)

Дорога смерти: в сети обсуждают новую трассу, соединившую Киев и Днепр (фото, видео)
10:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Днепропетровской области продолжается строительство одного из самых главных объектов программы «Велике Будівництво» - трассы национального значения Н-31, соединяющую Киев и Днепр.

В сети появилось фото и видео одной из дорожных развязок, появившихся вскоре поле начала строительства трассы Н-31.

"Хорошо, когда строят дороги, но плохо, когда это делается не до конца правильно. Данный участок это выезд из Ивановки в Днепр. Вместо кольцевой развязки или же с выездом на дополнительную полосу и через карман безопасности пересечение двух полос мы имеем пересечение сразу 4 полос (по две в каждую строну) ограниченную видимость и возможность застрять на пересечении между двумя направлениями и получить удар в бок...", - пишет автор видео Евгений Переверзев.

Другие пользователи также выразили недоумение, из-за нелепо построенной дорожной развязки.

"Как так, неужели нет ума совсем...", "Вообще мерзко на это смотреть", "Извините, я не местная. Мне кажется, что эта фигня двухуровневая должна быть", "Второй уровень ЗЕкономии? Это они умеют!", "Это какой то позор", "В Киеве по пути в Борисполь такая, ниче, живем".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Трасса, Развязка, Киев-Днепр, Велике будівництво, Н-31.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дурицкая рассказала, почему убийцы Немцова оставили ее в живых
02 «Бабка, ты рот закрой»: в трамвае в Одессе устроили скандал из-за языка (видео)
03 В ТКГ заявили о «сенсации» на переговорах с Россией: что произошло
04 В Карабахе подорвали воинскую часть: появилось видео, как армянские военные уходят из Кельбаджарского района
05 Касается каждого: в Украине вступили в силу изменения ПДД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове пьяный патрульный въехал в детскую площадку: его коллег заподозрили в попытке замять дело
Во Львове пьяный патрульный въехал в детскую площадку: его коллег заподозрили в попытке замять дело
В России нашли «внебрачную» дочь Путина
В России нашли «внебрачную» дочь Путина
Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию
Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию
Праздника не будет? В Виннице отказались от установки главной елки
Праздника не будет? В Виннице отказались от установки главной елки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь