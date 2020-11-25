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Праздника не будет? В Виннице отказались от установки главной елки

Праздника не будет? В Виннице отказались от установки главной елки
10:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Власти Винницы решили отказаться от установки главной елки, а все праздничные мероприятия будут переведены в онлайн.

Об этом написал мэр города Винницы Сергей Моргунов на своей странице в Facebook.

"На сегодняшний день ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: чуть ли не каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус", объяснил свое решение Моргунов.

Мэр отметил, что украшения города все же сохранят, а также установят вертеп. Однако, он предупредил горожан о том, что всегда нужно помнить о социальной дистанции, чтобы уберечь себя и окружающих от вируса.

Среди подписчиков началась дискуссия о целесообразности установления елки. Одни пользователи считают, что в этом году главную елку в Виннице ставить не нужно и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие же выступают за сохранение традиций.

"Очень разумное решение!!!", "Тоже поддерживаю. Правильное решение. В таких сложных условиях праздновать Новый год надо дома. Главное, чтобы все были здоровы", "Вместо вертепа можно поставить елку, как это было всегда!!!! И так ничего радостного нет, еще лишили новогоднего настроения!", "Приятно что у нас руководит городом умный и адекватный человек. Пир во время чумы? Люди опомнитесь", "Елка для детей должна быть. Не обязательно расходовать не нее 600 тыс. Живую в парке украсить можно. И вообще посадить, чтобы ежегодно не тратить столько средств", "В Украине и так все как те зомби ходят можно хоть елку поставить для новогоднего настроения. Мы и Пасху, и Ивана Купала НЕ праздновали, можно же уже хоть елку поставить".

 

Напомним, 21 ноября стало известно, что в Харькове уже закончили монтировать новогоднюю елку.

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Все по теме:

Винница, Елка, Новый год, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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