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В Одессе автокран стрелой «вонзился» в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие: фото и видео

В Одессе автокран стрелой «вонзился» в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие: фото и видео
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф

Авария с участием автобуса "Богдан" и автокрана произошла в Одессе в начале девятого утра среды, 25 ноября, возле торгового центра "Среднефонтанский". Три человека пострадали.

Первыми об аварии сообщили в Telegram-канале "Одесса инфо".

Так, неподалеку от торгового центра "Среднефонтанский" кран на всех парах протаранил маршрутку. Его стрела прорезала верхнюю заднюю часть автобуса, которая двигалась по 145-му маршруту. В итоге, часть крана оказалась прямо в салоне автобуса.   

Авария в Одессе с маршруткой и автокраном

Судя по опубликованным кадрам с места аварии, у автобуса серьезно повреждена задняя часть корпуса, а возле пассажирского транспорта валяются вещи.

Изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали два человека. По предварительным данным, у пассажиров приехавшие на место ЧП медики диагностировали травмы головы из-за удара стрелы автокрана.

Как сообщили в полиции Одессы, водитель грузового автомобиля Кран KOBELCO RK250-3, двигаясь со стороны площади Среднефонтанской, не выдержав безопасную дистанцию и не успев притормозить, въехал в автобус "Богдан", который в это время высаживал и забирал пассажиров на остановке.

Авария маршрутки и автокрана в Одессе 25.11.2020

Одна из пострадавших от госпитализации отказалась.

Напомним, ранее на улице Водопроводной в Одессе из-за серьезной аварии с автомобилем патрульной полиции образовалась большие пробки.

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Все по теме:

Одесса, ДТП, Маршрутки, Аварии.

Автор:

Телеграф
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