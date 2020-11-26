Пассажиры силой вытолкали из автобуса мужчину, нарушившего карантин: видео происшествия попало в сеть

Карантинные ограничения в Украине порой доводят людей до отчаяния. На днях пассажиры автобуса в Запорожье силой вынудили мужчину покинуть транспортное средство.

Дело том, что он оказался "лишним" пассажиров и ему пришлось бы ехать стоя. А сейчас действует распоряжение Кабинета министров, согласно которому перевозчики обязаны возить людей по количеству сидячих мест. Из-за стоячего пассажира водитель не спешил заводить автобус.

Это вызвало возмущение людей. Парни начали кричать на мужчину и требовали покинуть салон. После чего двое пассажиров вытолкали нарушителя карантинных ограничений из салона автобуса.

Видео инцидента опубликовано в Телеграм-канале "Нетипичное Запорожье"

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