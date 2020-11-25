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"Зачем рассказывать сказки?" Украинцы бурно обсуждают громкое ДТП на съемках Lamborghini под Киевом

"Зачем рассказывать сказки?" Украинцы бурно обсуждают громкое ДТП на съемках Lamborghini под Киевом
18:59 Сегодня Телеграф

Украинцы не перестают обсуждать ДТП на съемках фильма под Лютежем Киевской области, где 24 ноября посреди леса на бешеной скорости разбился Lamborghini Huracan.

В Аdrenalin Drive объяснили, как все случилось.

Стоит заметить, что в этой компании дают дорогие автомобили для тест-драйва на Бориспольской трассе. Прокатиться на Lamborghini Huracan  стоит 3500 грн за 15 минут.

 

В фирме утверждают, что съемки проходили на закрытом специальном участке автодороги, при соблюдении всех мер безопасности, согласовании и непосредственном присутствии специальных служб.

"И хотя автомобилем управлял опытный инструктор, двигаясь по утвержденному маршруту и с согласованной скоростью, согласно сценария съёмок, повреждений автомобилю не удалось избежать. Инструктор серьёзно не пострадал, за исключением незначительных ушибов," - добавили в комментарии.

Судя комментариях в сети, люди сомневаются, что дорогу перекрывали. В отзывах они обсуждают восстановление, продажу и страховку элитного спорткара.

Некоторые сомневается потому что "в новостях пишут, что за рулем был актер, а в Аdrenalin Drive, инструктор". "Закрытый участок дороги? Зачем рассказывать сказки: узкий участок дороги с Лютежа на Гуту Межигорскую, вряд ли кто перекрывал", - отзываются о событии.

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Все по теме:

ДТП, Киевская область, Lamborghini, Лютеж.

Автор:

Телеграф
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