"Зачем рассказывать сказки?" Украинцы бурно обсуждают громкое ДТП на съемках Lamborghini под Киевом

Украинцы не перестают обсуждать ДТП на съемках фильма под Лютежем Киевской области, где 24 ноября посреди леса на бешеной скорости разбился Lamborghini Huracan.

В Аdrenalin Drive объяснили, как все случилось.

Стоит заметить, что в этой компании дают дорогие автомобили для тест-драйва на Бориспольской трассе. Прокатиться на Lamborghini Huracan стоит 3500 грн за 15 минут.

В фирме утверждают, что съемки проходили на закрытом специальном участке автодороги, при соблюдении всех мер безопасности, согласовании и непосредственном присутствии специальных служб.

"И хотя автомобилем управлял опытный инструктор, двигаясь по утвержденному маршруту и с согласованной скоростью, согласно сценария съёмок, повреждений автомобилю не удалось избежать. Инструктор серьёзно не пострадал, за исключением незначительных ушибов," - добавили в комментарии.

Судя комментариях в сети, люди сомневаются, что дорогу перекрывали. В отзывах они обсуждают восстановление, продажу и страховку элитного спорткара.

Некоторые сомневается потому что "в новостях пишут, что за рулем был актер, а в Аdrenalin Drive, инструктор". "Закрытый участок дороги? Зачем рассказывать сказки: узкий участок дороги с Лютежа на Гуту Межигорскую, вряд ли кто перекрывал", - отзываются о событии.