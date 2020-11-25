Лайк за оценку: киевский блогер оригинально стимулирует школьников учиться

Киевский блогер Александр Барабошко поспособствовал хорошим оценкам одного из учеников, который просил Александра подписаться на него.

Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбук".

Он с школьником заключили своеобразное пари: если ученик в течение недели сбрасывает блогеру дневник с хотя бы одной десяткой, то Александр становится его подписчиком.

Мальчик неплохо постарался, поскольку получил не только десять баллов, но и похвастался одиннадцатью.

"Моя инвестиция в образование молодежи. Подпишытесь на малого. Пусть удивится ", - и добавил призвание на инчтаграм-страницу мальчика.

В комментариях к сообщению люди начали положительно отзываться о таком способе стимулирования детей учиться: "Все еще больше, чем нынешний МОН", "Класс", "Очень круто".