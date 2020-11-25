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Лайк за оценку: киевский блогер оригинально стимулирует школьников учиться

Лайк за оценку: киевский блогер оригинально стимулирует школьников учиться
Обновлено 22:58 Сегодня Телеграф

Киевский блогер Александр Барабошко поспособствовал хорошим оценкам одного из учеников, который просил Александра подписаться на него.

Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбук".

Он с школьником заключили своеобразное пари: если ученик в течение недели  сбрасывает блогеру дневник с хотя бы одной десяткой, то Александр становится его подписчиком.
Мальчик неплохо постарался, поскольку получил не только десять баллов, но и похвастался одиннадцатью.

"Моя инвестиция в образование молодежи. Подпишытесь на малого. Пусть удивится ", - и добавил призвание на инчтаграм-страницу мальчика.

 

В комментариях к сообщению люди начали положительно отзываться о таком способе стимулирования детей учиться: "Все еще больше, чем нынешний МОН", "Класс", "Очень круто".

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Все по теме:

Блогеры, Александр Барабошко.

Автор:

Телеграф
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