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Девушка упала на рельсы: в харьковском метро остановили движение (видео)

Девушка упала на рельсы: в харьковском метро остановили движение (видео)
12:07 Сегодня Телеграф

В четверг, 26 ноября, в Харькове на станции метро "Ботанический сад" девушка упала прямо на рельсы метрополитена. Из-за ЧП поезда по Алексеевской линии пришлось остановить на 20 минут.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)", где опубликовано видео с места ЧП.

На кадрах видно остановку "Ботанический сад", где на перроне скопилось приличное количество людей, а поезда стоят без движения. В Telegram-канале отмечают, что именно падение девушки на железнодорожное полотно стало причиной остановки метро.

При этом в харьковском метрополитене подтвердили причину остановки поездов, отметив, что напряжение на линию удалось вернуть через 9 минут после сообщения о ЧП.

"Сотрудниками метрополитена пассажирка была оперативно выведена на платформу", - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что девушка упала на рельсы в 10.53, а уже в 11.02 напряжение уже снова подали на линию.

Напомним, ранее в Харькове полицейские изъяли две боевые гранаты у пассажира метро. По данным полиции, задержанным оказался 22-летний житель Кировоградской области.

 

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Харьков, Метро, Видео, ЧП.

Автор:

Телеграф
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