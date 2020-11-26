Подозревают в совращении девочек-подростков: под Киевом задержали известного фотографа (видео)

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в совращении несовершеннолетних девочек. Как стало известно, задержанным оказался известный столичный фотограф Александр Ктиторчук.

Об этом информирует Полиция Киевской области.

Сотрудники полиции провели обыски по месту работы мужчины и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей. Были обнаружены и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой мужчина совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также подозреваемый зарегистрирован в городе Вишневое и развращал несовершеннолетних в автомобиле.

"Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других жертв на территории Киева и Обуховского района... В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез в Обуховский район, где в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия

Напомним, что в России 34-летний ранее не судимый муж и отец двоих детей отвез двух деочек в безлюдное место и надругался над ними в салоне автомобиля.