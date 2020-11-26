Самый высокий в Европе: новый мурал в Киеве вызвал споры в сети (фото)

На фасаде многоэтажки в Киеве появился новый мурал. Художники Владимир Пастушак и Юлия Мастерс из PastART studio, которые работали над проектом, утверждают, что это "самый высокий живописный мурал в Европе".

Высота росписи составляет 78 метров, а общая площадь 1155 м². За 24 дня работы над рисунком, художники использовали 343 литра лака и краски. Рисунок с названием "Материнство" создан на стене 25-этажного дома в ЖК "Лебединый". На нем изображена мать с младенцем. По словам авторов, мурал олицетворяет вечные семейные ценности

Однако не всем такое искусство пришло по вкусу. Например, украинский госслужащий Максим Нефедов раскритиковал рисунок.

"На этот "самый высокий мурал в Европе" девелопер использовал 343 литра краски. Может, это мы просто не понимаем. Как пенсионеры, которые проклинали битлов в 60-х? Может, это искусство ХХІІ века? Может, это знак всем нам, может, это архитекторы этого здания призывают Габриеля с трубой прилететь побыстрее и прекратить их страдания? " - написал он в своем "Фейсбук".

И его подписчики не поддержали высмеивание нового рисунка на здания: "Откуда столько ненависти? Материнство - святое дело".

Также сеть порадовал корреспондент "Прямого" изложив фотожабу мурала.