Стало известно, на сколько может сесть известный фотограф за съемку порно с детьми под Киевом

В Киеве полицейские задержали известного 56-летнего фотографа Александр Ктиторчука, которого подозревают в совращении несовершеннолетних девочек. Как оказалось, он снимал половые акты с участием детей и сохранял себе на компьютер.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Мужчина совершал развращение несовершеннолетних и малолетних детей. Нами было задокументировано несколько таких фактов и проведен ряд следственных действий, которые позволили подготовить и объявить подозрение фотографу ", - отметил Небытов.

По его словам, несмотря на то, что проведение экспертизы еще не закончено, первый осмотр говорит о том, что возможно после проведения соответствующих исследований к фигуранту скандала будет применена статья 301 УКУ, которая предполагает наказание уже за создание порнографии с участием детей, а не только за развращение несовершеннолетних.

Вероятней всего, что фотографу инкриминируют либо четвертый, либо пятый пункт статьи и в итоге мужчине грозит до 10-12 лет лишения свободы.

Напомним, что сотрудники полиции провели обыски по месту работы мужчины и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей.