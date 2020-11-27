"Не умеют прятать": контрабанда в трусах пассажиров "Борисполя" взволновала сеть (фото)

Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула. Во время контроля пограничники обнаружили в них драгоценные минералы. Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переместить стоящее камни через границу, спрятали его в нижнем белье.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках. Сумма оценки «камешков» может достигать 15000000 гривен. Бриллианты изъяты для проведения экспертизы.

В Телеграмм канале KIEVMAP люди начали активно обсуждать эту ситуацию. Комментаторов интересовало, почему все таки контрабандистов "спалилты" и как незаметно пронести драгоценности. "Не умеют прятать, в ж**у нужно было", "Им не фортануло просто", - отмечали пользователи.