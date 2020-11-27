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Сходила на свидание: в Мариуполе женщина обокрала мужчину и оставила ему ребенка

Сходила на свидание: в Мариуполе женщина обокрала мужчину и оставила ему ребенка
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Сегодня 27 ноября стало известно, что в городе Мариуполь Донецкой области мать оставила восьмилетнего сына на мужчину, с которым накануне познакомилась. Женщина сбежала прихватив с собой деньги мужчины.

Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

39-летний мужчина позвонил в три часа ночи в полицию. Мужчина заявил, что накануне он познакомился с 37-летней женщиной, которая пришла к нему в гости вместе с 8-летним сыном.

Вечером они распивали алкогольные напитки, после чего женщина забрала деньги и ушла в неизвестном направлении, оставив мальчика новому знакомому.

"Патрульные отвезли ребенка домой, но там никого не было. Мальчика передали инспекторам ювенальной превенции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - сказано в сообщении.

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Все по теме:

Алкоголь, Ребенок, Мать, Мариуполь, Свидание.

Автор:

Телеграф
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