Замдиректора рынка "Столичный": у главной причины проблем предприятия есть имя – Влада Молчанова

Расположенный под Киевом, в селе Софиевская Борщаговка, рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" впервые распахнул свои двери перед покупателями еще в 2011 году – и с тех пор продолжал постоянно работать. Работал он и во время первого локдауна в Украине, ведь власти посчитали: закрыть и этот торговый объект – значит, ударить не только по фермерам, которые продают здесь свою продукцию, но и по покупателям, которые на "Столичном" находят самые свежие продукты по самой низкой цене.

Но в последние дни "Столичный" угодил в самый центр громкого скандала. В медийном пространстве начали появляться противоречивые сообщения о якобы разборках между собственниками предприятия со всеми вытекающими: рейдерскими захватами, судами, арестами счетов и черным пиаром. Что же на самом деле происходит на "Столичном"? В чем суть конфликта и что из множества противоречивых сообщений является правдой, а что – вымыслом – мы расспросили у Дмитрия Долгушевского, заместителя генерального директора по работе с арендаторами. Он работает на "Столичном" с первого дня существования рынка – и начинал свою карьеру в предприятии в буквальном смысле с улицы.

– Дмитрий, в последние несколько дней рынок "Столичный" в СМИ упоминается в не самом приятном контексте. Некоторые издания сообщают о якобы произошедшем рейдерском захвате предприятия, о его колоссальных долгах и о том, что рынок якобы умышленно пытаются обанкротить. Расскажите, что из этого правда, а что нет? Что происходит на "Столичном" на самом деле?

– Чтобы объяснить суть происходящего, придется сделать небольшой экскурс в историю предприятия. С 2011-го года рынком "Столичным" владели два собственника: мажоритарный акционер, у которого 77,5% акций, и миноритарный, с 22,55%. Это два предприятия.

– Какие?

– ООО "Аграрный маркетинговый центр" ("АМЦ") и ООО "Сучасні ринкові інновації" ("СРИ"). Владельцем первого предприятия является Александр Стельмах. Второе, "СРИ" – это миноритарий, владеет им Влада Борисовна Молчанова.

Влада Молчанова

Так вот, так сложилось, что с 2011-го года вплоть до начала 2020 года Влада Борисовна (миноритарный собственник), управляла рынком через своего директора, Алексея Чумака. А в 2019 году на предприятии начался аудит. Причину проведения аудита трудовому коллективу объяснили тем, что за семь лет существования рынка мажоритарный собственник не получал дивидендов. Вообще. Ни копейки. И его, естественно, заинтересовало, по какой причине.

– А как шли дела у рынка в это время?

– Я как начальник отдела работы с арендаторами, могу сказать, что еще с 2017 года заполняемость рынка – практически 100%. И все эти годы вплоть до 2020 года количество арендаторов практически не менялось…

Но вернемся к аудиту. В ходе его проведения было установлено, что деньги со "Столичного" систематически выводились на какие-то "левые" предприятия под сомнительными предлогами. Все это подписывал генеральный директор Алексей Чумак.

Более того. Было установлено также, что при строительстве рынка цены на работы и материалы были завышены в разы. Генеральным подрядчиком в строительстве рынка выступала строительная компания Влады Молчановой.

Также выяснилось, что без разрешения общего собрания от учредителя, акционеров, как это предусмотрено уставом, все имущество рынка было заложено в ипотеку. Представьте: огромное предприятие было заложено всего за 40 миллионов гривен! Это копейки даже по его балансовой стоимости, не говоря уж о рынковой цене.

После этого аудиторы предъявили претензии, выводы аудита предъявили генеральному директору – и он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это было в феврале уже 2020-го года. Февраль, 17 или 18 число. Именно до этого периода Молчанова фактически управляла рынком.

Рынок "Столичный" работает с 2011 года

– Это так долго аудит продолжался?

– Почти полтора года. По одной простой причине: вся "первичка" сгорела, еще часть документации кто-то где-то изъял… То есть всячески препятствовали аудиту. Установление истины не всем было нужно.

Полтора года прошло, проверка установила огромные недоимки по предприятию, и генеральный директор написал заявление по собственному. На общем собрании учредителей было принято решение о назначении нового директора. Потому что без руководителя предприятие не может существовать. Банковские карты, уплата налогов, аренда земли (рынок на арендованной земле построен) – всем этим нужно заниматься.

– Что изменилось после смены руководителя предприятия?

– Трудовой коллектив практически не изменился, сменились лишь несколько человек на отдельных должностях. Количество арендаторов не увеличилось. Изменился лишь финансовый результат: прибыли увеличились в разы. И на это обратил внимание мажоритарный акционер – собственник предприятия.

– И, очевидно, заинтересовался причинами?

– Конечно. Владе Молчановой были заданы определенные вопросы, насколько я знаю. У нее попросили отчитаться за те семь лет, что она руководила, объяснить, куда делись деньги. На что она сказала: "Я не понимаю, о чем идет речь".

Кстати, еще один интересный момент. Когда рынком руководил ее управленец, проводились некие финансовые операции, которые подтверждаются бухгалтерскими выписками (у нас это все есть). Вот, допустим, в один день деньги заходят на предприятие как финансовая помощь рынку. Зачем нужна помощь предприятию, у которого 100% площадей сданы – непонятно. Но факт есть факт. И в тот же день эта "помощь", эти деньги рынок выводит другому предприятию, некому ООО. Она потом банкротится – и у рынка появляется задолженность перед предприятием Молчановой в размере 28 миллионов гривен. Это она заготовки такие делала.

Рынок предлагает продукцию украинских фермеров по выгодной цене

После того, как директора сменили, Молчанова пошла в суд и начала взыскивать эти деньги. И вот те 180 миллионов гривен, о которых пишут в интернете и которые рынок якобы должен Молчановой – появились вследствие вот таких вот финансовых операций. Кстати, мне приходилось и про 180 миллионов долларов читать.

И на основании этого всего мажоритарного собственника сейчас обвиняют в том, что он доводит рынок до искусственного банкротства. Полностью игнорируя тот факт, что именно миноритарный собственник, владелец 22,5%, компания "Сучасні ринкові інновації" пыталась обанкротить рынок. Но интернет переполнен обвинениями, что "Столичный" искусственно доводится до банкротства нынешними собственниками, которые якобы захватили рынок.

В течение долгого времени решение конфликта происходило исключительно в юридической плоскости. Ни администрация рынка, ни мажоритарный собственник не освещали ситуацию в прессе. И суды всех инстанций, от Хозяйственного суда города Киева до Верховного суда Украины признали, что правда – на стороне мажоритарного акционера. Суд подтвердил, что рынок – платежеспособное предприятие, которое генерирует достаточное количество финансов, чтобы рассчитываться как по текущим своим обязательствам, так и по прошлым обязательствам.

И госпожу Молчанову это крайне не устроило. Она обращалась в суды с тем, чтобы в итоге спровоцировать банкротство "Столичного". Дело дошло до Верховного суда. И рынок выиграл процесс.

Тогда Молчанова начала медийную атаку на предприятие. То запускались тезисы, что предприятие захватили какие-то там сепаратисты, то нам приписывали финансирование терроризма, то в качестве владельцев рынка назывались фамилии разных людей, которые к предприятию на самом деле вообще не имеют никакого отношения…

На рынке можно приобрести не только продукты питания

– И сейчас процесс продолжается? Чем, по вашему мнению, обусловлен нынешний всплеск внимания к рынку? Почему именно сейчас появились эти публикации и информационные сообщения?

– Потому что госпожа Молчанова проиграла все суды. И понимает, что в правовом поле она не может действовать. Поэтому действует путем шантажа, порочит репутацию предприятия. Прямо сейчас ее предприятие "Сучасні ринкові інновації", которое является миноритарным собственником рынка, рассылает арендаторам, работающим на "Столичном" письма с призывом "не платите арендную плату", потому что "нелегитимное руководство рынка". Фактически, пытается обанкротить предприятие.

– Зачем? В чем логика банкротить предприятие, в котором имеешь долю собственности?

– Понимаете, еще два года назад Влада Молчанова пользовалась всеми, скажем так, благами этого предприятия. Она полностью снимала кассу, выводила деньги через какие-то непонятные затраты, хотя еще раз напоминаю, я как начальник департамента аренды, знаю, что количество арендаторов не увеличилось. Финансовый показатель вырос не из-за того, что увеличилось количество арендаторов. Площадь рынка не увеличилась, количество арендаторов осталось прежним. То есть просто целесообразно начали расходоваться средства, вот и все. Это единственная причина положительного всплеска финансовых показателей рынка.

А они после смены руководства действительно изменились разительно – как и прогнозировало аудиторское заключение. За 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% - со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменшились расходы – со 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операционная прибыль возросла в 6,2 раза, с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.

Госпожа Молчанова хотела обанкротить предприятие, чтобы ввести туда своего контролируемого арбитражного управляющего. И чтобы он кассу выводил по-прежнему туда, куда ей хотелось и реализовал имущество предприятия ее предприятиям. И деньги от продажи которого не задерживались в кассе рынка даже на сутки.

– Какова, по вашему мнению, конечная цель этих нападок?

– Обанкротить предприятие, чтобы его за копейки купить. Заставить мажоритарного акционера все-таки отойти, не заниматься рынком. Она хочет застроить участок, на котором сейчас расположен "Столичный". Потому что рынок занимает сто шестьдесят гектар земель. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик (Влада Молчанова возглавляет строительную компанию Stolitsa Group. – Ред.) хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками - да и все.

Там дорогая земля и, что самое немало важное для нашей страны в данный момент – это сельскохозяйственная земля. И ее целевое назначение – для размещения сельскохозяйственного рынка, для поддержания фермеров, производителей внутренних, украинских. У нас практически все арендаторы – это сами фермеры, производители своей же собственной продукции. Это – единственный такой рынок в Украине. Если он перестанет существовать, то у большого количества фермеров не будет возможности реализовывать свою продукцию.

Мы, кстати – единственный рынок, который был открыт во время карантина глобального, ни одного дня он не был закрыт. На уровне руководства страны было принято решение, что это – стратегический объект социального назначения с низкими социальными ценами. Поэтому было решено, что рынок должен работать.

"Столичный" стал единственным рынком, который центральная власть решила не закрывать во время карантина, чтобы поддержать фермеров

"Столичный" - рынок европейского уровня. Павильоны позволяют соблюдать социальную дистанцию. Были предприняты все карантинные меры. У нас на въезде на территорию осуществлялся температурный скрининг. Первое время, пока люди переориентировались, мы бесплатно раздавали маски и арендаторам, и покупателям. Постоянно проводим дезинфекцию всех павильонов.

-– Вы упоминали о налогах. Сколько денег перечисляет "Столичный" в бюджет?

– Около четырех с половиною миллионов гривен НДС ежемесячно. Плюс около трехсот тысяч гривен в месяц - арендные платежи за землю. И плюс сто сорок человек в трудовом коллективе. Ни единого сокращения не было ни в карантин, ни до карантина.

– Вернемся к существующему конфликту. Сообщения о рейдерском захвате насколько отвечают действительности? Это чьи-то фантазии или дело доходило до физических столкновений?

– До столкновений, к счастью, не дошло. Была информация о том, что готовится рейдерский захват. Наша служба безопасности до администрации, до собственника и до генерального директора донесла эту информацию. Мы вынуждены были сообщить также эту информацию публично, в частности, на нашем официальном сайте. И, пользуясь случаем, я бы хотел призвать всех доверять все-таки официальным источникам информации. И обращаться к ним в случае возникновения вопросов.

Администрация рынка "Столичный" предупредила арендаторов и посетителей о возможных провокациях

Сообщение о готовящемся рейдерском захвате мы восприняли серьезно, как реальную угрозу. Обратились с заявлением в правоохранительные органы. И, как я говорил уже, уведомили всех арендаторов, посетителей о вероятности рейдерского захвата со стороны миноритарного акционера, который потерял контроль над предприятием.

– Кстати, о миноритарном акционере. За это время были ли какие-то контакты с самой Владой Молчановой или с ее представителями?

– Она систематически бывала на предприятии во время аудита. Это не так было, что ее выдворили и втайне от нею какие-то там проверки устроили. Она участвовала во всех проверках, есть протоколы этих проверок, она их подписывала, ее представители эти протоколы подписывали. То есть это не была какая-то кулуарная аудиторская проверка. Это открытый аудит был, причем по обоюдному согласию. Просто аудит оказался значительно глубже, чем хотелось бы миноритарному собственнику. Расчёт был, как я понимаю, на то, что нет документов – не будет и аудита. Но он состоялся. И был проведен очень профессионально.

– А уже после завершения аудита, после того, как стало известно, что происходило на предприятии в течение всего этого времени - были такие контакты, возможно, непубличные?

– До меня доходила информация, что да, были встречи, были какие-то переговоры. Но я так понимаю, она выдвигала какие-то совершенно невменяемые требования, с тем, чтобы завести ситуацию в глухой угол. Подробностей, к сожалению, не знаю. Меня в детали переговоров никто не посвящал.

Покупатели "Столичного" отмечают качество продукции на рынке и доступность ценовой политики

– Вы рассказываете удивительные вещи о происходившем на предприятии в течение многих лет. И многое из вашего рассказа вполне можно квалифицировать, как мне кажется, согласно действующего Уголовного кодекса. Если все это происходило – администрации рынка или его мажоритарному собственнику, наверное, следовало бы обратиться в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности виновных в совершении выявленных аудитом нарушений?

– Все это есть. Заявления, уйма уголовных дел на самом деле сейчас существует - и на предыдущих управленцев предприятия, и на те компании, которые фиктивно проводили средства на рынок. Поданы иски о признании недействительными ипотечных договоров, когда за копейки закладывалось все имущество предприятия. Все это в судах.

Кстати, по ходу выясняются новые удивительные вещи. Недавно во Львовской области, к примеру, всплыло дело, где по доверенности от мажоритарного акционера выступал человек, которого никто не уполномочивал. То есть речь идет о подделке доверенности. Мы это установили, написали заявление в полицию и документально можем подтвердить свои обвинения. Как, впрочем, и все остальные наши утверждения.

– Расследования и суды растянутся в лучшем случае на месяцы…

– Да. А тем временем страдает репутация рынка как предприятия. Расшатываются арендаторы, которые не понимают, сохранятся ли их рабочие места. Коллектив также пребывает в постоянном напряжении. Сейчас вследствие вымышленных исков арестованы счета предприятия – и мы сталкиваемся с трудностями при выплате зарплат. Пока удается выискивать резервы и платить людям, так что мы ни на один день зарплату никому не задерживали. Выкручиваемся как можем – и будем прикладывать максимум усилий, чтобы нынешние трудности не ощутили ни наши арендаторы, ни наши сотрудники.

– Каков план действий на ближайшее будущее?

– Он максимально прост. Мы не хотели, что называется, выносить сор из избы. Мы хотели двигаться исключительно в юридической плоскости, исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Но есть определенные реалии, с которыми мы сами сталкиваемся. Есть нюансы. Так что боремся. Единственное, что нас вынудили дополнительно еще и обращаться к общественности, чтобы у людей не формировалось какое-то неправильное мнение о ситуации. Ведь новое руководство предприятия фактически обвиняют в рейдерском захвате. Хотя мажоритарный акционер имеет право и по уставу, и по закону поменять руководство предприятия. Есть кворум – поменяли. И хотя кому-то это может не нравиться и он считает, что произошел рейдерский захват – это не так. Все происходило в рамках действующих Гражданского и Хозяйственного кодексов.

Так что мы просто продолжим отстаивать нашу позицию всеми доступными нам законными путями.

– Напоследок: что бы вы сказали работающим с вашим предприятием арендаторам и украинцам, которые являются клиентами рынка "Столичный"?

– Любите наш рынок. Посещайте его. И помните: все будет хорошо, потому что правда всегда побеждает.