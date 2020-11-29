Луцк замело снегом в последние выходные осени (фото, видео)

В Луцке в последние выходные осени продолжает бушевать непогода. Город замело первым снегом, однако горожане радуются первым вестникам зимы и охотно делятся в социальных сетях фотографиями и видео осадков.
Некоторые из жителей Луцка говорят, что обожают такое время и всегда ждут его с нетерпением.
"В такие моменты, у меня сразу появляется праздничное настроение и просыпается маленький ребенок, который радуется и рвется на улицу, чтобы прогуляться под хлопьями снега", - отмечают они в соцсетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что в Украине в воскресенье, 29 ноября, и понедельник, 30 ноября, на юге и востоке погода будет облачная, в то время как в остальных регионах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.