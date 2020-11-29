Под Харьковом сгорело отделение «Новой почты» (фото, видео)

Пожар произошел утром 29 ноября в поселке Безлюдовка. Горело здание, в котором расположены отделения "Новой почты" и магазин спортивных товаров. Огонь охватил 600 квадратных метров.

Об этом информирует Телеграмм канал" ХС.Харьков"

Отмечается, что сообщение о возгорании пожарные получили около шести часов утра.

Чтобы остановить распространение огня понадобились полтора часа. Складские помещения тушили 60 человек, среди которых и курсанты-спасатели. Задействовали 13 пожарных машин.

Предыдущая версия возгорания - короткое замыкание. Спасатели продолжают разбирать завалы и заливают водой тлеющие конструкции.

Напомним, что в ночь на 28 ноября в Харькове произошел сильный пожар на территории ТЦ "Барабашово". Огонь разрушил 25 павильонов из 85.