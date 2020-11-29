Так выглядит катастрофа: появились фото пересыхающего водохранилища в Крыму

В социальных сетях жители оккупированного Севастополя опубликовали фото с комментариями о состоянии Чернореченского водохранилища на 28 ноября 2020 года. На фото видно, что уровень воды там катастрофически низкий.

Об этом информирует Ассоциация реинтеграции Крыма.

«Русло реки Бага, которая впадает в водохранилище превращено в помойку, поступающая вода грязная с пеной и запахам нечистот. Кроме того, в водоохранной зоне пасется скот, ограждение скорее условное, так как охраны нет и свободный проход. Уровень воды катастрофический, от ив до воды, корни которых раньше утопали, сотни метров», — пишут пользователи социальных сетей.

Отметим, что с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером.

Основной причиной таких жестких мер является засуха, а также обмеление крымских водохранилищ и питающих их рек. К дефициту воды привела и активная деятельность оккупационной военной группировки, работа захваченных промышленных предприятий, а также перенаселенность Крыма гражданами России.

Напомним, что 27 ноября в Ялте также ввели ограничения на подачу воды.