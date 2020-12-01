Зияющая пустота: в сети показали, как сейчас выглядит вокзал в оккупированном Донецке

Железнодорожный вокзал во временно оккупированном боевиками Донецке выглядит уныло и безлюдно.

Соответствующие фото, доказывающие это, опубликовали в Telegram-канале "hochu domoy v ua".

Как говорится в подписи к фотографиям, кадры сделаны в субботу, 28 ноября.

Несмотря на выходной день, вокзал полностью пуст – ни на одной из платформ не видно ни одного пассажира или встречающего.

В сети тут же стали комментировать снимки, отметив, что это довольно показательный пример того, к чему приводит российская оккупация.

"Звільнили. Від "бєндєровцев", - резюмировал один из пользователей в комментариях под постом.

Его тут же поддержали и другие. "Зато светофоры работают... имитируя нормальное функционирование ЖДшки... Имитация в убыток... ", "Вот так и живем: без поездов, самолетов, банков...Столица ... "Бамбаса", "Хочется плакать почему-то... "

Но нашлись и те, кто усомнился в подлинности фото.

"Конечно, выбрали момент, когда на Питер и Москву ушли поезда, и сфоткали... ", - написал один из пользователей. В Telegram-канале ему саркастично ответили следующее: "Ага, долго ждали этого момента - никак не удавалось, полно было скорых поездов!!((("

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские бойцы на Донбассе сбили дрон боевиков. Интересно, что на видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1" обнаружили кадры с боевиками, которые запускали дрон.