Скачать
Вторник, 01.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
Какой праздник 1 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 декабря: народные приметы и запреты
Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе
Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе

Зияющая пустота: в сети показали, как сейчас выглядит вокзал в оккупированном Донецке

Зияющая пустота: в сети показали, как сейчас выглядит вокзал в оккупированном Донецке
03:18 Сегодня Телеграф

Железнодорожный вокзал во временно оккупированном боевиками Донецке выглядит уныло и безлюдно.

Соответствующие фото, доказывающие это, опубликовали в Telegram-канале "hochu domoy v ua".

Как говорится в подписи к фотографиям, кадры сделаны в субботу, 28 ноября.

Фото жд вокзала в Донецке

Несмотря на выходной день, вокзал полностью пуст – ни на одной из платформ не видно ни одного пассажира или встречающего.

Фото жд вокзала в Донецке

В сети тут же стали комментировать снимки, отметив, что это довольно показательный пример того, к чему приводит российская оккупация.

"Звільнили. Від "бєндєровцев", - резюмировал один из пользователей в комментариях под постом.

Его тут же поддержали и другие. "Зато светофоры работают... имитируя нормальное функционирование ЖДшки... Имитация в убыток... ", "Вот так и живем: без поездов, самолетов, банков...Столица ... "Бамбаса", "Хочется плакать почему-то... "

Но нашлись и те, кто усомнился в подлинности фото.

"Конечно, выбрали момент, когда на Питер и Москву ушли поезда, и сфоткали... ", - написал один из пользователей. В Telegram-канале ему саркастично ответили следующее: "Ага,  долго ждали этого  момента -  никак не  удавалось,  полно  было  скорых  поездов!!((("

Фото жд вокзала в Донецке

Фото жд вокзала в Донецке

Фото жд вокзала в Донецке

Фото жд вокзала в Донецке

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские бойцы на Донбассе сбили дрон боевиков.  Интересно, что на видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1" обнаружили кадры с боевиками, которые запускали дрон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Железнодорожный вокзал, Фото, Оккупация.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе
02 За день до введения локдауна во дворце "Украина" пройдет концерт "Квартала": в сети бурное обсуждение
03 Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
04 Среди жертв - двое подростков: появились детали смертельной аварии в Закарпатье (фото и видео)
05 Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Огонь разлетался &quot;залпами&quot;: боевики ИГИЛ обстреляли китайский завод в Ираке (видео)
Огонь разлетался "залпами": боевики ИГИЛ обстреляли китайский завод в Ираке (видео)
Впервые с начала осени: в ВОЗ рассказали о &quot;приятном&quot; рекорде в распространении COVID-19
Впервые с начала осени: в ВОЗ рассказали о "приятном" рекорде в распространении COVID-19
Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят &quot;серьезной дестабилизацией&quot; в Приднестровье
Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят "серьезной дестабилизацией" в Приднестровье
Елизавета II может сорвать сделку принца Гарри и Меган Маркл с Netflix
Елизавета II может сорвать сделку принца Гарри и Меган Маркл с Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь