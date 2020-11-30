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Экс-сотрудник МВД с российским паспортом пытался устроиться на работу в Нацгвардию

Экс-сотрудник МВД с российским паспортом пытался устроиться на работу в Нацгвардию
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф

Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой - уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ.

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Установлено, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно аннексированной территории АР Крым. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй - окончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в нашу страну и стал ее гражданином.

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Сейчас проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ. Служба безопасности Украины передала полученную информацию командованию Национальной гвардии для принятия соответствующих решений.

Напомним, недалеко от населенного пункта Луганское 29 ноября заметили вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинские защитники сбили дрон противника. На видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1" обнаружили кадры с боевиками.

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Киев, РФ, Нацгвардия Украины.

Автор:

Телеграф
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