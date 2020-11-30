В жуткой аварии в Закарпатье погибли пять человек: фото последствий

Днем в понедельник, 30 ноября, на дороге, соединяющей Мукачево и Рогатин, произошло жуткое ДТП с участием фуры Scania и "ВАЗа", в результате чего четверо людей, находившиеся в легковом авто, погибли на месте, а ребенок скончался в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Спасатели вытащили мальчика из истерзанной машины и передали его в карету экстренной медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Несмотря на все старания врачей реанимационного отделения областной больницы в Мукаево, ребенка спасти не удалось.

Известно, что авария произошла в 13:14 между селами Лалово и Пистрялово Мукачевского района.

На место выезжали сотрудники спасательной службы, которые с помощью специнструмента вырезали тела погибших из авто и передали сотрудникам полиции.

По данным пресс-службы полиции Закарпатской области, водитель "ВАЗа" внезапно вылетел на встречную полосу, что и стало причиной столкновения с грузовиков.

Водитель фуры не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Ужгороде пьяный владелец развлекательного центра попал в ДТП возле ТЦ "Токио" и пытался скрыться.