Цена вопроса - 9 миллионов: из РФ в Украину хотели провезти "элитный" груз (фото и видео)

Под Сумами пограничники остановили контрабандный груз, стоимость которого оценивается в 9 миллионов гривен. Он направлялся из России в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В поле зрения пограничников четверо контрабандистов, находившихся на берегу Ворсклы, попали вечером, 29 ноября. Для того, чтобы задержать преступников, работники пограничной службы выстрелили на предупреждения.

Но неизвестные, заметив неладное, скрылись на территории РФ.

В 12 картонных ящиках, которые пограничникам оставили контрабандисты, оказалось много медицинских средств, а также тестов на наличие COVID-19.

Кроме того, в одном из ящиков нашли:

двое швейцарских часов класса "люкс" - "Hublot";

эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании "Patek Philippe";

два флакона духов "Accento Sospiro" и "Sospiro Opera";

четыре футляра для хранения элитных часов.

Как сообщал "Телеграф", двое жителей Киева пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ.