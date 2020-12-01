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Мужчина умер на лавочке в больнице, пока ждал помощи врачей: детали трагедии на Буковине

Мужчина умер на лавочке в больнице, пока ждал помощи врачей: детали трагедии на Буковине
11:15 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В Черновицкой области области произошел вопиющий случай. Мужчина, просидев в очереди около 40 минут, так и не дождавшись приема у доктора скончался прямо на глазах у медиков.

О трагической истории стало известно из социальных сетей.

Автор - случайный прохожий, снимающий видео, поделился подробностями случившегося.

На видео видно, как мужчину занесли на носилках и оставили лежать на полу. Он находился почти в без сознательном состоянии. Видно, как доктора затягивали с оказанием помощи. В конечном итоге мужчина умер так и лежа на полу без должной помощи.  Один из медиков якобы указал, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В комментариях к видео, пользователи отметили, что медицинской системы в Украине как таковой не существует, смысла обращаться в больницы нет, так как всем приписывают коронавирус. 

"Для чего они там работают, если не знают своих обязанностей, если не могут предоставить даже первую медицинскую помощь. Позор и стыд."

"Вот теперь точно капец, наша страна и некоторые люди это просто ужас( действительно конец света... Люди так равнодушны друг к другу...."

"Страшно... что у нас такие врачи, разве помогут умереть".

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Медики, Смерть, Черновицкая область, Буковына.

Автор:

Телеграф
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