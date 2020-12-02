Преступление и наказание: видео момента, как в центре Киева сбили нарушителя на мопеде

На бульваре Тараса Шевченко в центре Киева водитель мопеда нарушил правила дорожного движения, за что сразу же поплатился, попав в аварию.
Видео момента ДТП от 30 ноября опубликовала Патрульная полиция Киева.
На видео видно, как водитель мопеда Yamaha повернул через две полосы, чем спровоцировал столкновение с машинами Renault и Audi.
Виновник аварии пострадал и был госпитализирован, а автомобили получили механические повреждения.
Полиция Шевченковского района устанавливает обстоятельства аварии.
Смотрите на видео, как это было:
Пользователи сети активно обсуждают, кто прав, а кто нарушил правила ПДД: для Киева это стандартная тема; ну надо вперед смотреть, много кто попадает в подобные ситуации, и успевает затормозить; та по городу никто 50 не ездит. Разве что на камерах. В среднем 70-90; опыта не хватило уменьшить повреждения хотя бы; да, мог бы для приличия на тормоз нажать.