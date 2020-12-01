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Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)

Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф фото: dtp.kiev.ua\Telegram

Во вторник, 1 декабря, в Киевской области произошло ДТП с пострадавшими, в результате которой образовались большие пробки, заблокировавшие трассу.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Жесткое лобовое ДТП с пострадавшими на Киевщине, не доезжая до поселка Немешаево со стороны столицы", - говорится в сообщении.

Как уточнили активисты, на трассе микроавтобус не поделил дорогу с легковушкой и за секунду вылетел в кювет через отбойник.

Удар был такой силы, что оба транспортных средства разбились в хлам. Из-за аварии на указанном участке образовался серьезный затор.

ДТП под Киевом 01.12.2020

Как сообщал "Телеграф", ранее во вторник, 17 ноября, в этом же районе, в селе Немешаево, что под Киевом, произошло ДТП: возле поворота на колледж столкнулись грузовик Renault и рейсовая маршрутка Mercedes.

 

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Все по теме:

ДТП, Киевская область, Видео, Аварии, Микроавтобусы.

Автор:

Телеграф
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