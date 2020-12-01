Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)

Во вторник, 1 декабря, в Киевской области произошло ДТП с пострадавшими, в результате которой образовались большие пробки, заблокировавшие трассу.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Жесткое лобовое ДТП с пострадавшими на Киевщине, не доезжая до поселка Немешаево со стороны столицы", - говорится в сообщении.

Как уточнили активисты, на трассе микроавтобус не поделил дорогу с легковушкой и за секунду вылетел в кювет через отбойник.

Удар был такой силы, что оба транспортных средства разбились в хлам. Из-за аварии на указанном участке образовался серьезный затор.

Как сообщал "Телеграф", ранее во вторник, 17 ноября, в этом же районе, в селе Немешаево, что под Киевом, произошло ДТП: возле поворота на колледж столкнулись грузовик Renault и рейсовая маршрутка Mercedes.