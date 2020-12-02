Пострадали дети: в Киеве столкновение четырех авто чуть не закончилось трагедией (фото и видео)

Вчера, 1 декабря в Киеве произошло ДТП возле заправки на улице Ивана Выговского, 13. В аварии пострадали четыре человека, среди них - дети.

Фото и видео инцидента публикуют местные Телеграмм каналы.

Водитель автомобиля Daewoo устроил масштабную аварию. Сначала он задел попутный Renault, а после врезался в Opel и полетел на встречную полосу в лобовую в ВАЗ.

Сотрудники АЗС KLO помогали вытаскивать пострадавших и предотвратили возгорание.

Отметим, что у Daewoo на момент ДТП находилась семья с двумя детьми. Детей осмотрели, предварительно - травма не существенные, но их госпитализировали в больницу для дальнейшего диагностирования. Также пострадал летний водитель ВАЗ и его пасажир. Их также сейчас осматривают врачи скорой.





Напомним, днем в понедельник, 30 ноября, на дороге, соединяющей Мукачево и Рогатин, произошло жуткое ДТП с участием фуры Scania и "ВАЗа", в результате чего четверо людей, находившиеся в легковом авто, погибли на месте, а ребенок скончался в реанимации.