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В Киеве грузовик с цистерной молока смяло в ДТП о тягач, есть жертва (фото, видео)

В Киеве грузовик с цистерной молока смяло в ДТП о тягач, есть жертва (фото, видео)
09:19 Сегодня Телеграф

В Киеве на проспекте Победы грузовик влетел в стоящий тягач, есть жертвы. Авария произошла в направлении Брест-Литовского шоссе 2 декабря.

В сети показали видео и фото с места событий.

Водитель грузовика Renault рассказал, что припарковал свою машину на обочине и лег спать в кабине. Утром должен был ехать на загрузку товаром.

Около 3:40 мощный удар отбросил грузовик на зеленую зону. Оказалось, что в Renault врезался грузовик DAF с цистерной молока.

Столкновение было такой силы, что кабину DAF полностью смяло. Спасателям пришлось деблокировать тело из салона. Водитель получил травмы, не оставили ему никаких шансов на жизнь. Мужчина погиб мгновенно, медики лишь констатировали смерть.

По предварительной версии, водитель грузовика DAF заснул за рулем.

Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)

Напомним, 1 декабря в Киеве произошло ДТП возле заправки на улице Ивана Выговского, 13. В аварии пострадали четыре человека, среди них - дети.

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Киев, ДТП.

Автор:

Телеграф
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