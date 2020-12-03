Каким был зимний Киев раньше: в сети вспомнили старинные фото

В сети вспомнили, как выглядел Киев в прошлом веке. В частности особое внимание уделили 1900-м годам.

Фото на своей странице "Фейсбук" разместил архитектор Эмиль Александрович .

"Зимние старинные фотографии Киева...было по-разному, но всегда со снегом", - отметил Эмиль.

На черно-белых снимках представили достопримечательности столицы и просто моменты из жизни киевлян того времени.

Заснеженный памятник Богдану Хмельницкому, линию фуникулера, замерзший Днепр, просто заснеженные улицы города и многое другое можно увидеть на этих фотографиях.

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