Неуправляемый автобус насмерть сбил женщину на тротуаре в Виннице

Авария произошла 1 декабря в Виннице по улице Келецкой. Неуправляемый микроавтобус Renault совершил наезд на 74-летнюю женщину, которая от полученных телесных повреждений скончалась.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Renault Master оставил машину запаркованную на стоянке и пошел в магазин. После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на пожилую женщину, которая находилась на тротуаре впереди.

В результате наезда пенсионерка получила тяжелые травмы. Она скончалась в больнице во время оказания медицинской помощи.

Полицией назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет установлена причина ДТП. Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что 1 декабря в Киеве произошло ДТП возле заправки на улице Ивана Выговского, 13. В аварии пострадали четыре человека, среди них - дети.