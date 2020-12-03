Чудом никто не погиб: сразу девять машин разбились на гололеде под Киевом (фото и видео)

Первый «рекорд» по ДТП на зимней дороге поставили в Броварах. Там одновременно в аварию попали сразу 9 машин.

Об этом сообщает Телеграм канал "dtp.kiev.ua"

Дорожный коллапс наделал всего лишь легкий гололед. В следствии - девять разбитых авто.

Масштабное ДТП произошло под Киевом на путепроводе ул. Оникеенко. Отмечается, что несмотря на серьёзные повреждения автомобилей, чудом обошлось без погибших. В аварии пострадали лишь два человека. Один был госпитализирован, второй получил помощь медиков на месте.

Также в сети появилось видео происшествия:

Напомним, первый снег стал причиной ДТП под Киевом, де возле поворота на коледж столкнулись грузовик Renault и рейсовая маршрутка Mercedes.

Также стоит отметить, что на фоне ухудшения погодной ситуации в Украине, спасатели напомнили о правилах езды по снегу и гололеду.