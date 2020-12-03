Осторожно, пробки! В декабре мосты Киева частично перекроют на ремонт

В декабре мосты Киева частично перекроют на ремонт. Из-за этого киевляне готовятся к пробкам.

В КП "Киевавтодор" показали карты, где и когда будут осложнения движения.

На мосту Метро через р. Днепр начались противоаварийные работы. Они продлятся до 13 декабря. Чтобы уменьшить влияние на трафик с 8:00 до 14:00 работать в направлении Левого берега. А с 14:00 до 17:00 - в направлении Правого берега.

На Северном мосту проведут текущий ремонт с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря. Работники КП "Киевавтодормост" будут работать в направлении Троещины.

Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполнят на выходных. Но все ровно во время работ движение будет частично ограничено.

Особенно проблематичным для автомобилистов будет перекрытие Северного моста, ибо это единственный путь на Троещину, пока туда нет метро, и там и без того напостой сложности с движением.

Напомним, 1 декабря протестующие ФОПовцы парализовали движение на Крещатике.