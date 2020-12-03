Люди остались с эпидемией один на один: в селе под Черниговом умер единственный врач

Без семейного врача остались люди из села Нехаевка, поскольку тот, который обслуживал жителей села ранее, умер от коронавируса.

Об этом сообщает "Громадське".

Теперь люди остались один на один с эпидемией. К ним домой на вызовы приезжают местные медсестры. А когда становится совсем плохо, они платят водителю амбулатории за бензин, чтобы тот отвез их в районную больницу.

"Мы все были шокированы, когда узнали о смерти нашего врача, так еще и от коронавируса", - печалятся люди.

Сейчас в их селе болеют целые семьи и никто не знает чем, и к кому обращаться. Староста Нехаевки говорит, что в деревню трудно «заманить» семейного врача. А люди просят не дать им умереть.

Напомним, в четверг, 3 декабря, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по случаям смерти и выздоровления в Украине, - в 15 регионах также зафиксировали локальные рекорды.