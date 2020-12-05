Скачать
Суббота, 05.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Введение локдауна могут отложить до нового года: в Кабмине назвали новую дату
Введение локдауна могут отложить до нового года: в Кабмине назвали новую дату
"Моя девочка вернулась": жене Сергея Бабкина вернули украденную страницу в Instagram
"Моя девочка вернулась": жене Сергея Бабкина вернули украденную страницу в Instagram
УПЛ: где и когда смотреть матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу
УПЛ: где и когда смотреть матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу

Предприниматели рынка "Столичный" в Киеве обвинили Молчанову в рейдерстве

Предприниматели рынка "Столичный" в Киеве обвинили Молчанову в рейдерстве
13:28 Сегодня Телеграф

Фермеры и предприниматели рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", что в пригороде Киева, вынуждены стоять на морозе, чтобы защитить свои рабочие места от рейдеров.

Корреспонденты OBOZREVATEL попробовали разобраться в ситуации, возникшей вокруг крупнейшего в Украине оптового рынка свежих продуктов.

Отметим, фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", вышли на пикет против действий миноритарной акционерки предприятия, руководительницы ООО "Современные рыночные инновации" и владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.

Собственно, якобы по их инициативе под стенами рынка псевдоактивисты развернули кампанию, которая дискредитирует не только администрацию "Столичного", но и каждого посетителя рынка. Впрочем, обнародовать хотя бы какие-то факты они не могут.

Фермеры, со своей стороны, в руках держали плакаты с надписями "Молчанова - дай нам покой!" и "Фермеры против застройки "Столичного". Люди возмущены тем, что Молчанова пытается осуществить рейдерский захват "Столичного" и снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство очередного жилого комплекса.

"Это наш хлеб. Мы так живем. Детей, внуков - всех надо кормить", - говорит фермер из Хмельницкой области Татьяна.

Предприниматель Давид отметил, что на месте рынка "хотят построить дома". "Это бред какой-то", - не сдерживает он своего возмущения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деньги не пахнут? На фабрике под Киевом делают новогодние украшения для российских военных (видео)
02 Предлагали миллионы за голос: в Одессе после стычек депутатов все же прошла сессия облсовета
03 "Не было нужного поклонения": генерал объяснил, за что Путин невзлюбил Пашиняна
04 Украинский футболист оскандалился с высказываниями про Крым, Россию и русский язык (видео)
05 ГБР по заявлению Медведчука и Кузьмина начало уголовное расследование относительно разворовывания властью средств антикоронавирусного фонда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неожиданный финал: стало известно, кто покинул шоу &quot;Холостячка&quot; в седьмом эфире
Неожиданный финал: стало известно, кто покинул шоу "Холостячка" в седьмом эфире
Избили, задушили и залили тело бетоном: раскрылись обстоятельства смерти музыканта в Киеве
Избили, задушили и залили тело бетоном: раскрылись обстоятельства смерти музыканта в Киеве
Переболеет еще минимум 10 млн украинцев: врач назвал сроки конца пандемии коронавируса
Переболеет еще минимум 10 млн украинцев: врач назвал сроки конца пандемии коронавируса
&quot;Разочарование века&quot;: поклонники &quot;Холостячки&quot; в недоумении от поступка одного из участников
"Разочарование века": поклонники "Холостячки" в недоумении от поступка одного из участников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь