Предприниматели рынка "Столичный" в Киеве обвинили Молчанову в рейдерстве

Фермеры и предприниматели рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", что в пригороде Киева, вынуждены стоять на морозе, чтобы защитить свои рабочие места от рейдеров.

Корреспонденты OBOZREVATEL попробовали разобраться в ситуации, возникшей вокруг крупнейшего в Украине оптового рынка свежих продуктов.

Отметим, фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", вышли на пикет против действий миноритарной акционерки предприятия, руководительницы ООО "Современные рыночные инновации" и владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.

Собственно, якобы по их инициативе под стенами рынка псевдоактивисты развернули кампанию, которая дискредитирует не только администрацию "Столичного", но и каждого посетителя рынка. Впрочем, обнародовать хотя бы какие-то факты они не могут.

Фермеры, со своей стороны, в руках держали плакаты с надписями "Молчанова - дай нам покой!" и "Фермеры против застройки "Столичного". Люди возмущены тем, что Молчанова пытается осуществить рейдерский захват "Столичного" и снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство очередного жилого комплекса.

"Это наш хлеб. Мы так живем. Детей, внуков - всех надо кормить", - говорит фермер из Хмельницкой области Татьяна.

Предприниматель Давид отметил, что на месте рынка "хотят построить дома". "Это бред какой-то", - не сдерживает он своего возмущения.