"Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал

Работники фабрики в Клавдиево, которая стала известна в сети благодаря новогодним игрушкам с символикой армии РФ, высказались о том, что думают о вспыхнувшем скандале.

Их реакцию приводит Страна.

Как заявил один из работников фабрики в супермаркетах можно найти российскую гречку, а газ идет из России, но никто не кричит о "зраде". Он также упомянул о пятом президенте Украины Петре Порошенко, который, по его словам, "торговал направо и налево своими конфетами".

Другая сотрудница заявила о том, что приходили люди, обещавшие сжечь фабрику. Она отметила, что работает на этом месте всю жизнь и довольна зарплатой. По ее словам, на фабрике производят игрушки, а не оружие.

"Нашли просто терпил. Пусть идут на Петра Порошенко своего наедут, а не на обычных рабочих", - сказала она.

Еще одна мастер, представившаяся Анной заявила, что считает "абсолютно нормальным" их занятие, так как фабрика поставляет игрушки многим странам.

На данный момент фабрика продолжает работу, однако вход охраняется полицией.

Как сообщалось ранее, видео из мастерской, где производили новогодние игрушки с символикой армии РФ вызвало общественный резонанс.

Днем 5 декабря, глава правления компании попытался объяснить ситуацию, но лишь вызвал более резкую реакцию.

Позже к директору приехали ветераны АТО и попытались получить от него объяснения ситуации.