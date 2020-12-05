Скачать
Суббота, 05.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Итоги дня 5 декабря: скандал с игрушками для военных РФ, митинги в Европе и протесты против Пашиняна
Итоги дня 5 декабря: скандал с игрушками для военных РФ, митинги в Европе и протесты против Пашиняна
Идеальная закуска: судья "Мастер Шеф" показала, как приготовить фаршмак (видео)
Судья "Мастер Шеф" показала, как приготовить фаршмак (видео)
Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)
Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)

"Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал

"Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф Фото: Страна

Работники фабрики в Клавдиево, которая стала известна в сети благодаря новогодним игрушкам с символикой армии РФ, высказались о том, что думают о вспыхнувшем скандале. 

Их реакцию приводит Страна

Как заявил один из работников фабрики в супермаркетах можно найти российскую гречку, а газ идет из России, но никто не кричит о "зраде". Он также упомянул о пятом президенте Украины Петре Порошенко, который, по его словам, "торговал направо и налево своими конфетами". 

Другая сотрудница заявила о том, что приходили люди, обещавшие сжечь фабрику. Она отметила, что работает на этом месте всю жизнь и довольна зарплатой. По ее словам, на фабрике производят игрушки, а не оружие. 

"Нашли просто терпил. Пусть идут на Петра Порошенко своего наедут, а не на обычных рабочих", - сказала она. 

Еще одна мастер, представившаяся Анной заявила, что считает "абсолютно нормальным" их занятие, так как фабрика поставляет игрушки многим странам. 

На данный момент фабрика продолжает работу, однако вход охраняется полицией. 

Как сообщалось ранее, видео из мастерской, где производили новогодние игрушки с символикой армии РФ вызвало общественный резонанс. 

Днем 5 декабря, глава правления компании попытался объяснить ситуацию, но лишь вызвал более резкую реакцию

Позже к директору приехали ветераны АТО и попытались получить от него объяснения ситуации. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Россия, Игрушки, Клавдиево.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избили, задушили и почти залили тело бетоном: раскрылись обстоятельства смерти музыканта в Киеве
02 Ветераны АТО поговорили с директором скандальной Клавдиевской фабрики
03 Деньги не пахнут? На фабрике под Киевом делают новогодние украшения для российских военных (видео)
04 Последние дни Трампа в Белом доме обрисовали в смешном новогоднем видео
05 Переболеет еще минимум 10 млн украинцев: врач назвал сроки конца пандемии коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Надо зас**ть всю Арктику&quot;: сеть обсуждает, чем будет &quot;прирастать&quot; Россия Путина
"Надо зас**ть всю Арктику": сеть обсуждает, чем будет "прирастать" Россия Путина
Избили, задушили и почти залили тело бетоном: раскрылись обстоятельства смерти музыканта в Киеве
Избили, задушили и почти залили тело бетоном: раскрылись обстоятельства смерти музыканта в Киеве
Пашиняну в Армении объявили ультиматум: фото и видео, как прошли протесты
Пашиняну в Армении объявили ультиматум: фото и видео, как прошли протесты
В сети появились фото огромного дрейфующего айсберга
В сети появились фото огромного дрейфующего айсберга
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь