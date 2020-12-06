Украли посреди улицы: четверо иностранцев надругались над женщиной в Закарпатье

На Закарпатье 6 декабря, четверо иностранцев похитили на улице женщину и изнасиловали.

Об этом сообщает Патрульная полиция Закарпатья.

Женщина сквозь слезы рассказала, что четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице, силой посадили в авто и привезли в дом, где изнасиловали.

Правоохранители немедленно выехали на место и вызвали скорую для пострадавшей.

Подозреваемые, на которых она указала, были в доме. Всех задержали. А во дворе дома полицейские нашли разорванную одежду женщины.

"Телеграф" ранее сообщал, что жертва львовского педофила рассказала, как тот насиловал детей и снимал на видео.