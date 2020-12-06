В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)

В ночь с 5 на 6 декабря полиция наведалась в киевский клуб Otel' на Нижнеюрковской, 31. Однако в это время вечеринки там не было.
Представители клуба рассказали The Village, что силовики вломились через заднюю дверь.
По словам представителя Otel' Павла Дергачева, в помещении в это время находилось два человека, которые готовили костюм для съемок.
В здание около 00:00 - 00:30 ворвались несколько полицейских и людей в военной форме, они не представились и не давали возможности что-либо спросить или вести съемку.
Відео нічного візиту правоохоронців у клуб Otel' pic.twitter.com/6r3Ol3bjSB
— The Village Україна (@thevillageua) December 6, 2020
"Просто ходили вокруг и осматривали помещение с фонарями", - говорит он.
Вночі з 5 на 6 грудня поліція увірвалась до київського клубу Otel' на Нижньоюрківській. Ось відео з двору
Сергій Яценко, Closer pic.twitter.com/mLE4zv4ybW
— The Village Україна (@thevillageua) December 6, 2020
Руководство Национальной полиции пока произошедшее не прокомментировало.
Как сообщалось ранее, в конце ноября во Львове была прекращена работа ночного клуба, в котором вопреки карантинным ограничениям собрались около сотни человек.