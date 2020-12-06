В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)

В ночь с 5 на 6 декабря полиция наведалась в киевский клуб Otel' на Нижнеюрковской, 31. Однако в это время вечеринки там не было.

Представители клуба рассказали The Village, что силовики вломились через заднюю дверь.

По словам представителя Otel' Павла Дергачева, в помещении в это время находилось два человека, которые готовили костюм для съемок.

В здание около 00:00 - 00:30 ворвались несколько полицейских и людей в военной форме, они не представились и не давали возможности что-либо спросить или вести съемку.

Відео нічного візиту правоохоронців у клуб Otel' pic.twitter.com/6r3Ol3bjSB — The Village Україна (@thevillageua) December 6, 2020

"Просто ходили вокруг и осматривали помещение с фонарями", - говорит он.

Вночі з 5 на 6 грудня поліція увірвалась до київського клубу Otel' на Нижньоюрківській. Ось відео з двору Сергій Яценко, Closer pic.twitter.com/mLE4zv4ybW — The Village Україна (@thevillageua) December 6, 2020

Руководство Национальной полиции пока произошедшее не прокомментировало.

Как сообщалось ранее, в конце ноября во Львове была прекращена работа ночного клуба, в котором вопреки карантинным ограничениям собрались около сотни человек.