В Конго внезапно умер миротворец из Украины: подробности и фото военного

В воскресенье, 6 декабря, в Конго умер старший солдат Вооруженных сил Украины Сергей Савченко, который находился республике в составе миротворческой миссии.

Об этом сообщается на странице 18-го отдельного вертолетного отряда в Facebook.

"Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей сослуживца", - написал Юрий Кульпа на странице подразделения.

По его словам, причиной смерти военного стала внезапная остановка сердца.

Напомним, что последняя ротация украинских военных в Конго состоялась 26 сентября. Из Львова в африканскую республику, по сообщению пресс-центра Сухопутных Войск ВСУ, отправились 250 военных. Перед поездкой они прошли двухнедельную обсервацию из-за коронавируса.