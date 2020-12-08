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Кернес планирует возвращение в Харьков: раскрыты подробности

Кернес планирует возвращение в Харьков: раскрыты подробности
07:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Мэр Харькова Геннадий Кернес после долгого пребывания за границей наконец приедет домой в Украину. Возвращение ожидается 30 декабря.

Об этом рассказал предприниматель и друг мэра Харькова Павел Фукс.

По его словам, он смог поговорить с Геннадием Адольфовичем. Самочувствие у него нормальное, ему нравится, как Харьков готовится к Новому году.

Стоит отметить, что еще 16 сентября мэру Харькова пришлось покинуть Украину в связи с ухудшением здоровья.

В то же время Кернесу удалось победить на выборах 25 октября, хотя обнадеживающе информации о его состоянии здоровья на тот момент не было. 

Сам городской глава Харькова долгое время не показывался на публике, чем вызывал волну слухов о смерти. Но уже 10 ноября в сети появился первое за долгое время фото Кернеса из больницы. 

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Все по теме:

Украина, Харьков, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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