Коронавирус убил совладельца печально известного отеля в Одессе

В столичной больнице "Феофания" скончался владелец сгоревшего в августе прошлого года отеля "Токио Стар" Вадим Черный.
Об этом сообщает местное издание Odessa.online.
Эту информацию подтвердила близкая подруга бизнесмена Елена Орлова.
Отмечается, что Черный болел COVID-19 и его смерть вызвали осложнения заболевания.
Вадим Черный родился в 1972 году. Был депутатом Одесского горсовета. С 1998 по 2002 — мэр Арциза. Дважды баллотировался в мэры Одессы. В 2002 году стал лидером политической партии "Союз анархистов Украины".
Кроме "Токио Стар" владел еще отелем "Зирка" и сайтом "Храбро".