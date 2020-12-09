Пропагандисты "ЛНР" выдали фейк про "туберкулезные" сторублевки и ВСУ

Оккупанты распространяют фейк, будто над ОРЛО с украинских беспилотников сбрасываются инфицированные туберкулезом листовки, стилизованные под 100 рублей.

Как пишет Радио.Свобода сюжет такого содержания вышел в телеэфире в оккупированном Луганске.

В сюжете рассказывается, что над городом Славяносербск были разбросаны листовки стилизованные под 100 рублей.

"Стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья. Руководством "МВД ЛНР" было принято решение направить вышеуказанные изъятые листовки, образцы, на исследование в "республиканскую санитарно-эпидемиологическую службу", - заявил Артем Ващенко, которого представили, как начальника "Славяносербского РОВД".

Утверждается, что вследствие ПЦР-исследования нашло на листовках "возбудителя микобактерий туберкулеза".

Впрочем украинский врач-инфекционист Дмитрий Яковенко подчеркивает, что история выглядит бредово.

"Я не думаю, что кто-то специально кашляет на эти листовки. Это полный бред", - сказал он, добавив, что теоретически на листовках могли быть бактерии, но они могли попасть туда уже на неподконтрольной территории, если ее брал в руки и кашлял на нее зараженный человек.

"Сейчас там, как и здесь, все силы должны быть брошены на борьбу с коронавирусом. Я не думаю, что там все побросали и начали тысячи листов сеять на дорогостоящие среды и выяснять: есть там бацилла Коха или нет", - отметил врач.

Издание также пообщалось с человеком, которые эти листовки запускал. Он утверждает, что это все было лишь анекдотом.

"Ну, если люди верят в "распятых мальчиков", то они и про туберкулез могут поверить", - сказал он, отметив, что оккупанты специально запускают такие материалы, чтобы люди не хранили листовки дома, потому что там это расценивается, как "пропаганда".

Как сообщалось ранее, 6 декабря в небо над оккупированным Донбассом был запущен огромный украинский флаг.