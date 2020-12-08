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Люди Иванющенко пытаются сорвать сделку по покупке рынка "Столичный" - СМИ

Люди Иванющенко пытаются сорвать сделку по покупке рынка "Столичный" - СМИ
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф

Находящийся в розыске Юрий Иванющенко руками своего ставленника в Украине Александра Стельмаха, на которого он переписал часть своих активов, создает инвестору проблемы при завершении сделки о покупке киевского оптового рынка "Столичный".

Об этом пишет издание "Реалист".

Как отмечается в публикации, в 2012 году Иванющенко якобы вынудил бывших владельцев мажоритарной доли в рынке "Столичный" "уступить" контрольный пакет в рынке "Столичный" его британской компании Goodlight Capital Ltd. Причем, даже на озаботился, чтобы рассчитаться за переписанные на него доли.

После бегства Иванющенко за границу, он переоформил собственность Goodlight Capital Ltd на неких южноафриканских собственников, а в 2018 на еще одного зиц-владельца - украинца Александра Стельмаха.

В этом же году Стельмах выступил формальным продавцом контрольного пакета "Столичного", когда рынком заинтересовался серьезный зарубежный инвестор с активами в Украине. Между сторонами была заключена сделка, подписаны соответствующие юридические документы, и Стельмаху был даже перечислен аванс со стороны инвестора.

По информации издания, вскоре после этого ставленник Иванющенко в лучших традициях "лихих 90-х" "ушел в отказ", забыв о подписанном договоре и полученных деньгах. И вместо предусмотренной заключенным соглашением передачи управления рынком инвестору, поставил директором рынка "Столичный" своего человека - Рустема Абдукадырова. По данным СМИ, он известен как куратор вооруженной группировки, устроившей стрельбу в Броварах.

Инвестор закономерно посчитал такие действия мошенничеством, и в результате сегодня против Александра Стельмаха открыто уголовное производство по соответствующей статье. А судом принято решение арестовать его долю в рынке Столичный, чтобы не дать подельникам возможность ее дальнейшего переоформления.

На сегодня известно, что инвестор не намерен отступать, и собирается защищать уже вложенные в "Столичный" инвестиции всеми предусмотренными законом способами.

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Телеграф
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