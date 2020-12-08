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На столичном Печерске элитное авто загорелось прямо на ходу (видео)

На столичном Печерске элитное авто загорелось прямо на ходу (видео)
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве по ходу движения загорелся легковой автомобиль Jaguar, к счастью, неподалеку оказались полицейские, которые оказали необходимую помощь водителю. 

О происшествии сообщили в Телеграм-канале Київ Оперативний. 

"На улице Бойчука прямо во время движения начал гореть автомобиль Jaguar. К счастью, пока на место ехали бойцы ГСЧС, на помощь бросились сотрудники полиции", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области женщина заказала услугу "трезвый водитель", однако прибывший на вызов таксист оказался не только пьяным, но и попытался угнать автомобиль у клиентки. 

А в Киеве таксист умер прямо за рулем автомобиля, отчего неуправляемая легковушка проехала около сорока метров по тротуару.

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Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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