На столичном Печерске элитное авто загорелось прямо на ходу (видео)

В Киеве по ходу движения загорелся легковой автомобиль Jaguar, к счастью, неподалеку оказались полицейские, которые оказали необходимую помощь водителю.

О происшествии сообщили в Телеграм-канале Київ Оперативний.

"На улице Бойчука прямо во время движения начал гореть автомобиль Jaguar. К счастью, пока на место ехали бойцы ГСЧС, на помощь бросились сотрудники полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области женщина заказала услугу "трезвый водитель", однако прибывший на вызов таксист оказался не только пьяным, но и попытался угнать автомобиль у клиентки.

А в Киеве таксист умер прямо за рулем автомобиля, отчего неуправляемая легковушка проехала около сорока метров по тротуару.