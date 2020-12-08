Вокруг валяются кости: в Запорожской области мужчина осквернил древнее кладбище (видео)

В Гуляйполе фермер уже несколько лет подряд использует землю в пригороде, на которой было еврейское кладбище.

Об этом информирует "112".

Местные жители начали замечать, что поле, где было кладбище вспахивают, и забили тревогу. Но местные власти и полиция не реагировали. .



По словам депутата Гуляйпольской ОТО Олеся Шингур, люди жаловались на подобное в течение 3 лет, они постоянно писали письма властям, полиции.



И наконец, в конце ноября 2020 года полиция открыла уголовное производство, но не по факту надругательства над могилами, а за самовольный захват земли.



В полиции твердят, что в никаких документов на кладбище нет, поэтому это "просто земельный участок, который самовольно захватил фермер".

Отметим, есть информация, что некоторым захоронениям более 150 лет. Сейчас часть могил уничтожена, а поле – засеяно костями. В то же время, местные жители пытаются уберечь хотя бы надгробия.

Нопомним, на том же кладбище ранее в Запорожской области повредили более 20 могил - среди вандалов два 10-летних ребенка.