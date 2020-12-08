Первый снег в Одессе попал на захватывающие фото и видео

Как и сообщалось ранее, незначительные осадки выпали лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. И хотя первый снег застал Одессу врасплох - он вызвал бурю позитивных эмоций в сети. Поскольку заснежённый город выглядит еще более атмосферной.

Например, Петр Беленко публикует подборку сказочных фотографий зимней улицы Дерибасовской, снега возле морского порта и многих других улочек и мостов города.

Пользователи Инстаграм также публикуют фото и видео первого одесского снега. Люди рисуют сердца на заснеженных бордюрах. Некоторые даже успели слепить снеговика.

"Снег в Одессе - это прежде всего красиво. А потом уже грязь и слякоть", - отмечают в Инстаграм.