Вскрылись новые детали избиения ученика в школе на Львовщине

Учительницу Надежду Патлику, которая на глазах у детей избила ученика, уволили. Учительница украинского языка и литературы несколько раз ударила ученика шестого класса после того, как он грубо высказался в ее сторону. Полиция расследует дело.

Об этом сообщает пресс служба полиции Львовской области.

7 декабря в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили пост с видео, на котором женщина, вероятно, учительница, несколько раз ударила мальчика. Очевидцами события были другие дети.

По данному факту сотрудники ювенальной превенции совместно со следователями Жовковского отделения полиции проводят проверку

Отметим, что 41-летняя Надежда работала учительницей украинского языка и литературы в Потелыцкая СОШ, а также заместителем директора школы по воспитательной работе. Во время местных выборов в 2020 году она была кандидатом в Добросинский-Магеровского ОТГ от партии "Европейская солидарность", но ее не выбрали.

Напомним, что инцидент, который произошел в школе в селе Потелич, Львовской области комиссия считает недопустимым и неправомерным в педагогической практике учителя такие действия.