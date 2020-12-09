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Мэр в смартфоне: признание Кернеса без присяги обсуждают в сети

Мэр в смартфоне: признание Кернеса без присяги обсуждают в сети
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Геннадий Кернес, который ранее уехал из Украины по состоянию здоровья еще не вернулся, но уже успел выиграть выборы городского главы. При этом, он не принес еще присягу, но уже успел стать мэром Харькова. Так, в сети начались обсуждения, касательно законности этих действий.

Первым об это высказался адвокат Владимир Рисенко. 

По его словам, присягу, по мнению главы ТВК, Кернес принес "еще в 2010-м". "Сегодня в Харькове, за кучу сопутствующих решений, синхронно с Успешным Харьковом Кернеса и СН, к моему огромному сожалению, голосовали и три депутата от ЕС. Позволив всему этому трешу состояться. Получив, правда, руководство трех комиссий", - отметил Рисенко в Фейсбуке.

В то же время адвокат Сергей Наумов прокомментировал данное решение с иронией: "Мэр в смартфоне. Каких вам еще реформ не хватает?", - сказал он.

Политический журналист Марина Шашкова обратила внимание на законность признания Кернеса мэром без присяги.

С ее слов, в соответствии с законодательством, голова должен принять присягу лично, если он избирается впервые. В то время, как Кернес принял присягу еще в 2010 году.

Без своего комментария по данному факту не обошелся и юрист, бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он считает, что Харьковскому городскому совету необходимо избрать секретаря, который временно заменит городского председателя.

"Назначать повторные выборы - достаточно рисково в правовом отношении, потому что, я думаю, большая вероятность в таком случае отмены подобного решения в будущем судом", - отмечает Магера.

Читайте также в материале "Телеграфа": Когда Кернес вернется в Украину? - друг мэра Павел Фукс раскрыл подробности.

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Украина, Харьков, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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