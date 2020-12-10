Водителям стоит быть аккуратнее: "каток" на дорогах Украины показали на видео

В четверг, 10 декабря, на фоне осложнения погодных условий в Ровенской и Тернопольской областях, подобная ситуация наблюдается еще в ряде районов, в том числе и в Одесской области.

Соответствующее видео с места ЧП опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный".

На опубликованных кадрах видно, что дорога превратилась в настоящий каток, только автомобилям явно тяжело по ней ездить, поскольку у них вместо колес не коньки.

"Погода серьезно ухудшилась - идет дождь, который сразу превращается в лед. Будьте крайне осторожны!" – говорится в подписи к кадрам.

Отметим, что согласно карте, опубликованной Укргидрометцентром, такая же ситуация наблюдается не только в Ровенской и Тернопольской, Одесской областях, но в других районах, за исключением Полтавской, Черкасской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой.

В тоже время судя по карте с текущей погодной ситуацией, наиболее сложная ситуация на дорогах сейчас наблюдается в Хмельницком, Ровно, Житомире, Ужгороде и т.д.

Как уточнили в ГСЧС Украины, наибольшие сложности во время движения испытывают водители Житомирской и Киевской областей.

"10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями, Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Киевской и Житомирской области", - говворится в сообщении.

А ограничения для движения автобусов, фур и грузовиков, введенные в Ровенской области с полудня 10 декабря, уже сняты.

Как сообщил "Телеграф", ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 11 декабря.