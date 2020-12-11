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Японская методика: во Львове преподаватель показывал порнографические картинки несовершеннолетним студентам

Японская методика: во Львове преподаватель показывал порнографические картинки несовершеннолетним студентам
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф

Преподаватель Национального университета "Львовская политехника" добавил в контрольную работу первокурсников картинки с порнографическим содержанием. По словам преподавателя, это своеобразная японская методика, которая позволяет совмещать учебу с удовольствием.

Об инциденте рассказала бывшая студентка университета Наталья Кондратов на своей странице в соцсети.

"Представьте себе: вы первокурсник, составляете контрольную по дискретной математике с помощью программы, которую для этого разработал преподаватель.

И вот после ответа на каждый вопрос на экране появляется порнографическое изображение.

Преподаватель утверждает, что "такая методика произведена в Японии, человек должен учиться с удовольствием ... люди получают удовольствие от разных вещей", - отмечает она.

 

В комментарии "Громадському" Наталья рассказывает, что инцидент произошел в Институте компьютерных наук. Во время разговора студентка отмечает, что им еще не исполнилось 18 лет.

Относительно позиции университета, то заместитель декана бакалавриата Института компьютерных наук Виктор Хавалко отметил, что "никто из родителей или студентов не обращался по поводу инцидента", а в случае таких обращений университет обнародует официальную позицию.

Напомним,  в Национальном техническом университете "Днепровская политехника" больше не работает профессор , преподаватель курса "Ценностные компетентности специалиста", который отказал просьбе студентов вести лекции на государственном языке.

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Все по теме:

Япония, Львов, Образование, Львовская политехника.

Автор:

Телеграф
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