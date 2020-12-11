Пытался перебежать сразу пять полос: на гололеде в Киеве произошло смертельное ДТП (видео и фото)

Смертельное ДТП произошло в Киеве возле метро Голосеевская. Сегодня, 11 декабря, грузовик MAN сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает Телеграмм канал dtp.kiev.ua.

Стоит отметить пешеход бросился через многополосную магистраль и был раздавлен грузовиком, который протащил его под колесами. От полученных травм мужчина скончался на месте. Отметим, что в настоящее время в столице прослеживается гололед на дорогах.

Сейчас полиция выясняет детали дела и оформляет дорожно-транспортное происшествие.

Напомним, в ночь со среды на четверг, 9-10 декабря, неподалеку станции метро Шулявская произошло смертельное ДТП. Машина каршеринга влетела в столб.