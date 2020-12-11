Сбил старика и вместо помощи стал снимать наклейки с такси: ДТП в Одессе разозлило сеть (видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Одессе сегодня, 11 декабря. Автомобиль сбил человека, но водитель не бросился сразу спасать пострадавшего.

Об этом сообщает один из местных Телеграмм каналов.



Авария произошла на улице Канатной угол еврейской. Оказалось, что таксист сбил пожилого мужчину и сразу же вместо помощи стареньком, начал ликвидировать улики.

Выйдя из машины, водитель начал снимать наклейки компании с машины. В это время дедушка нуждался в помощи.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Киеве возле метро Голосеевская. Сегодня, 11 декабря, грузовик MAN сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.