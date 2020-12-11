Сидел на дереве несколько дней голодный: история спасения котика в Киеве поразила сеть

В Киеве сегодня вечером на улице Наумова, 19 спасли бездомного котика. Он уже несколько дней просидел на дереве.

В сеть попало видео Александра Погорелого, как несмотря на гололед и неравнодушные жители массива Новобеличи и служба спасения животных помогли коту спастись.

Отметим, что животное просидело несколько дней не просто на дереве, а под ледяным дождем. Кот был голодный, испуганный и беспомощный.

После спасения бедняга побежал к ближайшему подвала ужинать, отогреваться и снимать стресс на теплых трубах центрального отопления.

Напомним, очевидцы засняли как кота, который надышался дымом, пожарные долго поливали водой и оттирали снегом.