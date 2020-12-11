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Сидел на дереве несколько дней голодный: история спасения котика в Киеве поразила сеть

Сидел на дереве несколько дней голодный: история спасения котика в Киеве поразила сеть
22:31 Сегодня Телеграф

В Киеве сегодня вечером на улице Наумова, 19 спасли бездомного котика. Он уже несколько дней просидел на дереве.

В сеть попало видео Александра Погорелого, как несмотря на гололед и неравнодушные жители массива Новобеличи и служба спасения животных помогли коту спастись.

Отметим, что животное просидело несколько дней не просто на дереве, а под ледяным дождем. Кот был голодный, испуганный и беспомощный.

После спасения бедняга побежал к ближайшему подвала ужинать, отогреваться и снимать стресс на теплых трубах центрального отопления.

В Шри-Ланке добровольцы и военные спасли более сотни выброшенных на побережье черных дельфинов

Напомним, очевидцы засняли как кота, который надышался дымом, пожарные долго поливали водой и оттирали снегом.

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Все по теме:

Киев, Новобеличи, Беззаботные коты.

Автор:

Телеграф
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